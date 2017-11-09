Президент Украины Петр Порошенко от Верховной Рады принятия закона, гарантирующего обязательное присутствие украинского языка в сфере предоставления услуг. Об этом говорится в Facebook Главы государства.

«Ожидаю от Верховной Рады закона, который гарантирует обязательное присутствие украинского в сфере услуг. При этом мы уважаем права граждан, которые на других языках говорят и ими же любят Украину. Потому что она у нас - одна-единственная», - написал Порошенко.

Президент также отметил, что «украинская песня многоголосо зазвучала в радиоэфире, а вскоре украинский язык займет полноправное место в телеэфире».

Напомним, ежегодно 9 ноября, в Украине отмечают День украинской письменности и языка.