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В Киеве полиция остановила автомобиль, из которого злоумышленники выбросили гранаты. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

Во время отработки Святошинского района в рамках операции «Оружие и взрывчатка» около 22:30 на Кольцевой дороге группа быстрого реагирования полиции обратила внимание на автомобиль «Шевроле»: как только в салоне машины заметили служебное авто, выбросили что-то на улицу. Впоследствии оказалось, что это – предметы, похожие на гранаты. Полицейские остановили «Шевроле» вместе с 43-летним водителем и двумя пассажирами, 1987 и 1974 рождения.

Специалисты-взрывотехники на месте происшествия изъяли гранату РГД-5  и самодельное взрывное устройство «Хацабка», которое состоит из выстрела и запала. Подозрительные предметы направили на экспертизу.

Следственно-оперативная группа задокументировала правонарушение. Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят следственные (розыскные) действия, чтобы установить, где злоумышленники взяли и с какой целью хранили взрывчатые предметы. Им грозит до семи лет заключения.
ForUm

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