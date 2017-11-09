также в разделеПолитика
Рада внесла изменения в госбюджет-2017 12
Порошенко ждет от Рады закона об украинском в сфере услуг 19
США пока не подтвердили озвученную в РФ дату встречи Трампа и Путина 9
Рада приняла закон о жилищно-коммунальных услугах 47
Парламентарии Литвы вступились за Украину перед Венгрией 56
В Конгрессе США согласовали оборонный бюджет с помощью для Украины 69
Сербия срочно вызвала своего посла из Киева 195
Порошенко не поддержал идею разрыва дипотношений с РФ 339
Европейский суд снял санкции с Иванющенко 33
Порошенко созывает чрезвычайное заседание комитета президентов Украины и Польши 236
В Кремле отреагировали на возможный разрыв дипотношений Украины и РФ 193
В законопроект по Донбассу могут включить разрыв дипотношений с РФ 90
Порошенко призвал Раду до конца года создать Высший антикоррупционный суд 32
В Конгрессе США представили проект резолюции о признании Голодомора геноцидом 48
Саакашвили получил документ о легальном пребывании в Украине 125
Раде предлагают изменить скандальный закон «Об образовании» 175
Климпуш-Цинцадзе: Ультиматум Венгрии по языковому вопросу неприемлем 84
Аваков написал неграмотный пост благодарности нардепам 204

Фракция «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде не поддержит поправку ко второму чтению законопроекта об обеспечении суверенитета Украины на Донбассе, согласно которой народные депутаты могут обязать Кабмин разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Об этом нардеп Алексей Гончаренко сказал журналистам в кулуарах парламента, сообщает 112 Украина.

«Вы увидите: эту поправку в целом не поддержит фракция «Блок Петра Порошенко», - сказал Гончаренко.

Комментируя информацию о том, что народный депутат из этой же фракции Иван Винник выступает за то, чтобы данная поправка была учтена в проекте закона, Гончаренко отметил, что их «фракция очень демократична».

Как сообщал ForUm, секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что будет предлагать выписать в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса положение, предусматривающее разрыв дипломатических отношений с Россией.

В Кремле считают, что в случае принятия Киевом решения о разрыве дипотношений с Москвой это нанесет урон интересам граждан обеих стран и повредит урегулированию на юго-востоке Украины.

Винник сообщил о том, что Президент Порошенко выступает против разрыва дипломатических отношений.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги