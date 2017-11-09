Фракция «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде не поддержит поправку ко второму чтению законопроекта об обеспечении суверенитета Украины на Донбассе, согласно которой народные депутаты могут обязать Кабмин разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Об этом нардеп Алексей Гончаренко сказал журналистам в кулуарах парламента, сообщает 112 Украина.

«Вы увидите: эту поправку в целом не поддержит фракция «Блок Петра Порошенко», - сказал Гончаренко.

Комментируя информацию о том, что народный депутат из этой же фракции Иван Винник выступает за то, чтобы данная поправка была учтена в проекте закона, Гончаренко отметил, что их «фракция очень демократична».

Как сообщал ForUm, секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что будет предлагать выписать в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса положение, предусматривающее разрыв дипломатических отношений с Россией.

В Кремле считают, что в случае принятия Киевом решения о разрыве дипотношений с Москвой это нанесет урон интересам граждан обеих стран и повредит урегулированию на юго-востоке Украины.

Винник сообщил о том, что Президент Порошенко выступает против разрыва дипломатических отношений.