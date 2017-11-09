Средства, конфискованные у экс-президента Виктора Януковича, поступили на счета Госказначейства и уже используются на государственные нужды.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Все 1,5 млрд долл., которые были спецконфискованы у членов ОПГ Януковича, никуда не исчезали и давно находятся на счетах Госказначейства. Более того, эти средства уже работают на армию и инфраструктурные проекты», - написал он в Facebook.

Генпрокурор сопроводил пост фотокопиями писем от «Ощадбанка» и Государственной казначейской службы.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро расследует уголовное производство в отношении сотрудников «Ощадбанка» по факту пропажи арестованных 156,8 млн долларов и 218,1 тыс. грн, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с беглым нардепом Александром Онищенко.

Позже заместитель генпрокурора Евгений Енин опровергисчезновение 156,8 млн долларов с арестованных счетов компании. По его словам, указанные средства «Ощадбанк» перечислил на счета Государственной казначейской службы. В НАБУ эти действия назвали незаконными.