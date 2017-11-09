Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал памятник полякам, погибшим в борьбе с УПА, который установили накануне на могиле Неизвестного солдата в Варшаве.

«На могиле Неизвестного солдата в Варшаве (место обязательного посещения международными делегациями) появилась таблица с чествованием польских воинов, погибших в борьбе с УПА. Среди погибших на территории Польши в борьбе с украинскими повстанцами больше всего было именно представителей коммунистической безопасности. Поэтому теперь в Польше на государственном уровне будут чествовать чекистов, в частности тех, на руках которых кровь польских патриотов», - написал он в Facebook.

Памятные таблички установили по инициативе министра национальной обороны Польши Антона Мацеревича.

На них упомянуты солдаты, «защищавшие местную польскую общину от ОУН и УПА». На табличках написаны названия городов и даты сражений между поляками и подразделениями ОУН и УПА на Волыни, в Восточной Малопольше и в Люблинском воеводстве.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши в связи с заявлениями со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины.