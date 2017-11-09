Заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, которая на днях вышла замуж за партнера юридической компании Руслана Бернацкого, задекларировала свадебное кольцо стоимостью свыше 90 тысяч гривен. Об этом сообщает Слово і діло.

Такое сообщение об изменении имущественного положения она подала в Единый государственный реестр деклараций.

Согласно документу, Руслан Бернацкий, муж Севостьяновой, подарил ей свадебное кольцо стоимостью 94 тысячи гривен (примерно 3,5 тысячи долларов).