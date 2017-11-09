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В аннексированном Россией Крыму немецкая логистическая компания DHL продолжает вести свою деятельность через так называемые «партнерские пункты обслуживания» в Керчи, Севастополе и Симферополе.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании, пишет Экономическая правда.

На сайте указано, что жители полуострова могут воспользоваться услугами компании при наличии паспорта гражданина РФ или загранпаспорта, если получатель или отправитель является гражданином другой страны.

При этом украинская версия сайта компании не показывает на территории Крыма пункты обслуживания.

Отметим, что DHL – единственная компания, которая работает в Крыму. Другие крупные игроки рынка, такие как EMS, USPS и FedEx не имеют там своих офисов или партнерских пунктов обслуживания.

Напомним, Совет ЕС продлил до 23 июня следующего года санкции против оккупированного Крыма и Севастополя.

Санкции включают запрет на: импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.
ForUm

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