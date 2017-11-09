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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. Огнем украинские войска 13 раз подавляли активность противника. В результате боевых действий один военный погиб, двое ранены, один получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба.

Так, на приморском направлении во второй половине дня российско-оккупационные группировки в течение 30 минут били из минометов калибров 120 и 82 миллиметра и вооружения БМП по позициям у Павлополя.

На подступах к Донецку боевики применяли противотанковые гранатометы и пулеметы неподалеку Зайцево.

Однако горячее всего вечером было на луганском направлении. Здесь НВФ из пехотного вооружения обстреливали опорные пункты у Крымского, Новоалександровки, Луганского, Катериновки. В результате одного из этих обстрелов, около 18:00 был ранен военнослужащий сил АТО, еще один получил боевую травму.

 
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