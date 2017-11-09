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Руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев утверждает, что если бы Амину Окуеву охраняли, то пострадавших было бы больше.

Об этом он сказал в интервью Громадському.

«Охрана – не только физическая составляющая. Кстати, это самый маленький сегмент охраны безопасности участников судебного процесса или хода расследования определенного производства. При наличии физической охраны в момент совершения преступления, пострадавших было бы больше», - сказал Князев.

«Когда расстреливали автомобиль, преступникам вообще не было интересно, сколько людей они убьют. Они стреляли именно в тот автомобиль, который имели целью. Поэтому эти инсинуации о наличии или отсутствии физической охраны, вертолетов или квадрокоптеров – чушь», - добавил глава Нацполиции.

Напомним, 30 октября в селе Глеваха Киевской области в результате обстрела неизвестными автомобиля была убита экс-боец полка «Киев-2» Амина Окуева, а ее муж, экс-руководитель добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев был ранен.  
ForUm

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