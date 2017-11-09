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Полиция проводит служебное расследование относительно информационных вбросов вокруг дела об убийстве Амины Окуевой.

Об этом в интервью Громадському сказал глава Национальной полиции Сергей Князев.

«Национальная полиция начала служебное расследование по факту каких-либо информационных вбросов. Потому что вы сказали об одном чьем-то заявлении, а мы за несколько дней видели таких несколько. И мы хотим для себя разобраться, зачем это, кто это, и кому это интересно. Возможно, это интересно самим преступникам», - сказал Князев, отвечая на вопрос журналистов, как он относится к заявлениям, в частности, советника главы Министерства внутренних дел Антона Геращенко о новых деталях в расследовании убийства Окуевой.

Напомним, 7 ноября Геращенко заявил, что следователи по делу об убийстве Окуевой нашли автомат, из которого был расстрелян автомобиль.

По его словам, на обнаруженном автомате найдены следы ДНК человека, который из него стрелял.

В полиции опровергли эту информацию.  

30 октября в селе Глеваха Киевской области в результате обстрела неизвестными автомобиля была убита экс-боец полка «Киев-2» Амина Окуева, а ее муж, экс-руководитель добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев был ранен.  
ForUm

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