Народный депутат от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич прибыл на допрос в ГПУ на неделю раньше дня вызова. Об этом сообщила пресс-служба политика.
«Учитывая определенный резонанс, который вызвало сообщение о необходимости допросить меня в качестве свидетеля, мой адвокат договорился со следователем, я прибыл в Генпрокуратуру сегодня в 13:50, дал показания и покинул помещение ГПУ в 14:30», - сообщил Шуфрич.
Он отметил, что по поводу предмета допроса следователь обязал его воздержаться от комментариев.
Напомним, ГПУ вызывала Шуфрича на допрос 14 ноября.
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