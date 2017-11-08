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Народный депутат от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич прибыл на допрос в ГПУ на неделю раньше дня вызова. Об этом сообщила пресс-служба политика.

«Учитывая определенный резонанс, который вызвало сообщение о необходимости допросить меня в качестве свидетеля, мой адвокат договорился со следователем, я прибыл в Генпрокуратуру сегодня в 13:50, дал показания и покинул помещение ГПУ в 14:30», - сообщил Шуфрич.

Он отметил, что по поводу предмета допроса следователь обязал его воздержаться от комментариев.

Напомним, ГПУ вызывала Шуфрича на допрос 14 ноября.  
ForUm

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