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Киев по результатам тендера закупает 100 новых автобусов МАЗ, и первая партия из 18 автобусов уже поступила в столицу. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время осмотра  новых автобусов в столичном автопарке № 6, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«В этом году после проведения тендера через систему Prozorro мы закупаем 100 автобусов МАЗ. И мы уже получили первую партию – 18 автобусов», - сказал Кличко.

В ближайшие дни в столицу поступят еще 2 автобуса.

Благодаря новым автобусам в Киеве уже заменили подвижной состав на четырех маршрутах и ​​планируют увеличить количество подвижного состава на 5 маршрутах. Стоимость 100 новых автобусов – почти 529 млн грн.

«Эти автобусы отвечают всем современным стандартам. Низкое расположение пола, автобусы приспособлены для обслуживания маломобильных групп населения, есть система кондиционирования, Wi-Fi. Экологическое состояние автобусов отвечает стандартам EURO-5. Они современные и комфортные для пассажиров», - сказал мэр.

Кличко также лично испытал новые автобусы и проехался по территории автопарка за рулем одного из них.

 

 

«Когда-то в детском саду я мечтал быть водителем автобуса, - пошутил он. - Проехавшись этим новым автобусом, могу сказать, что он удобен в управлении, комфортный. Это наивысший стандарт».
ForUm

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