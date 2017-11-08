Прокуратура Киевской области в порядке ст. 208 УПК Украины задержала злоумышленников, которые похитили 62-летнюю женщину и неделю удерживали в гараже. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Установлено, что похитители, которые являются уроженцами Луганской и Донецкой областей, утром приехали к дому потерпевшей и применяя угрозы к женщине, заставили ее сесть в свой автомобиль, и вместе с потерпевшей отправились в Киев», - говорится в сообщении.

Приехав в столицу, злоумышленники оставили машину потерпевшей на одной из улиц, а женщину завели в гаражное помещение, где и удерживали неделю.

Похитители звонили с разных номеров зятю потерпевшей и требовали за ее освобождение 100 тыс. долларов.

В ходе досудебного расследования проведен ряд следственных и негласных следственных (розыскных) действий, в результате чего было установлено местонахождение потерпевшей.

После освобождения из незаконного удержания женщине оказана медицинская помощь.

В настоящее время осуществляется досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении.

Досудебное расследование продолжается.