Студента Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького обязали уплатить в бюджет средства, потраченные на его обучение.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«В 2012 году между вузом и Марьинским райсоветом был заключен договор об осуществлении обучения гражданина за счет средств указанного совета, с обязанностью после получения образования отработать по специальности 5 лет в медучреждении Марьинского района.

Однако студента через два года отчислили из учебного заведения из-за отказа продолжить обучение по новому адресу университета в городе Лиман, куда заведение вынуждено было переехать из-за оккупации Донецка.

Невыполнение договорных обязательств привело к излишним затратам средств местного бюджета и причинило вред интересам государства в сумме свыше 26 тыс. грн.

В связи с этим Волновахская местная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с бывшего студента долга за обучение в пользу Марьинского горсовета. Суд своим решением удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.