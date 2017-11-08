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По факту препятствования работе журналистов в аэропорту «Киев» возбуждено уголовное производство, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«По информации, распространенной в СМИ относительно препятствования работе съемочной группы программы «Схемы» в аэропорту «Киев», органами столичной прокуратуры в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины», - говорится в сообщении.

Проведение досудебного расследования в вышеуказанном уголовном производстве поручено следственному отделу Соломенского управления полиции. Процессуальное руководство будет осуществлять Киевская местная прокуратура №9.

Напомним, журналист Михаил Ткач сообщил, что неизвестные в масках и балаклавах препятствовали работе съемочной группы программы «Схемы», которая пыталась снять прилет самолета Виктора Медведчука из России в аэропорт «Киев». 

Позже в сети появилось видео инцидента
ForUm

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