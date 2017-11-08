В городах Каталонии протестное волнение идет на спад, а полиция не фиксирует массовые беспорядки. Об этом сообщает издание El Pais.

В Барселоне, где протестующие вышли блокировать движение транспорта по магистралям, перекрытыми остаются только 12 транспортных артерий. Большинство протестующих переместились на площадь св. Иакова к зданию правительства, где проходит митинг, передает 112 Украина.

Организаторы митинга призывают с трибун к «мобилизации на улицах», требуя освобождения задержанных бывших членов правительства Каталонии и отмену действия ст. 155 конституции страны, согласно которой приостанавливается самоуправление в Каталонии.

В Жироне около шести тысяч человек продолжают находиться на железнодорожной станции. Они скандируют «независимость и свобода», продолжая блокировать движение поездов. Кроме того, еще около 12 тыс. человек пребывают под зданием женералитата Жироны. По данным полиции, массовых беспорядков в Жироне нет.

Сообщается, что забастовку не поддержали многие предприятия Каталонии, которые утром открылись в обычном режиме. По данным полиции, в ходе протестных акций был задержан один человек, препятствовавший передвижению транспортных средств.

Напомним, в крупных городах Каталонии в среду, 8 ноября, проходит массовая забастовка сторонников отделения автономии от Испании.