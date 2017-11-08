также в разделеМир
КС Испании аннулировал декларацию о независимости Каталонии 6
В Каталонии началась массовая забастовка 118
Трамп назвал КНДР адом 32
Хокинг предупредил, что человеческая раса может погибнуть через 600 лет 95
Боснийские сербы установили памятник Чуркину 52
СМИ узнали, когда начнутся слушания по Пучдемону 49
Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном 68
Названо имя мужчины, устроившего стрельбу в церкви в Техасе 88
В документах Paradise Papers засветились 13 «друзей Трампа» 74
Суд в Брюсселе отпустил Пучдемона и его четверых коллег 43
В Саудовской Аравии в результате крушения вертолета погиб принц 68
В США в результате стрельбы в церкви погибли 27 человек 70
В РФ во время массовых акций протеста задержали более 400 человек 144
Почти всю территорию Ирака освободили от ИГИЛ 43
Канада ввела санкции против 30 россиян 38
Пучдемон назвал себя легитимным 44
Россия блокирует расследование ООН по химоружию в Сирии 42
Суд арестовал восьмерых бывших членов правительства Каталонии 86

В городах Каталонии протестное волнение идет на спад, а полиция не фиксирует массовые беспорядки. Об этом сообщает издание El Pais.

В Барселоне, где протестующие вышли блокировать движение транспорта по магистралям, перекрытыми остаются только 12 транспортных артерий. Большинство протестующих переместились на площадь св. Иакова к зданию правительства, где проходит митинг, передает 112 Украина.

Организаторы митинга призывают с трибун к «мобилизации на улицах», требуя освобождения задержанных бывших членов правительства Каталонии и отмену действия ст. 155 конституции страны, согласно которой приостанавливается самоуправление в Каталонии.

В Жироне около  шести тысяч человек продолжают находиться на железнодорожной станции. Они скандируют «независимость и свобода», продолжая блокировать движение поездов. Кроме того, еще около 12 тыс. человек пребывают под зданием женералитата Жироны. По данным полиции, массовых беспорядков в Жироне нет.

Сообщается, что забастовку не поддержали многие предприятия Каталонии, которые утром открылись в обычном режиме. По данным полиции, в ходе протестных акций был задержан один человек, препятствовавший передвижению транспортных средств.

Напомним, в крупных городах Каталонии в среду, 8 ноября, проходит массовая забастовка сторонников отделения автономии от Испании.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги