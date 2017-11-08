Программа «Схемы» обнародовала видео нападения неизвестных на журналистов, которые снимали прилет лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука в аэропорт «Киев».



«На видео видно, как охранники Медведчука в масках и балаклавах бросились к съемочной группе и начали применять силу - толкали, били локтями, ставили подножки и несколько раз выбили камеру из рук оператора. Также охранники ослепляли камеру специальным фонарем. Все это происходило в публичном месте на улице Медовая, у VIP-терминала аэропорта «Киев», – говорится в сообщении на странице «Схем» в Facebook.

Напомним, журналист Михаил Ткач сообщил, что неизвестные в масках и балаклавах препятствовали работе съемочной группы программы «Схемы», которая пыталась снять прилет самолета Виктора Медведчука из России в аэропорт «Киев».