также в разделеЭкономика
Из «Ощадбанка» исчезли $156 миллионов, арестованных по делу Онищенко 82
Кабмин повысил стипендии на 18% 120
Литва проверяет законность ввоза в Украину авто на «евробляхах» 102
Украина ввела санкции против 18 российских компаний 74
МЭРТ ввело санкции против крупнейшего поставщика антрацита в Украину 113
ЕБРР предупредил Украину, что продолжение программы МВФ – под вопросом 196
Цены на украинских АЗС продолжили рост 65
Международные резервы Украины растут третий месяц подряд 45
«Банк Богуслав» признан неплатежеспособным 46
Bitcoin побил новый рекорд стоимости 52
«Артемсоль» уверяет, что дефицита соли в Украине не будет 52
Топ-менеджера «Нафтогаза» уличили в открытии офшора для вывода валюты 246
Paradise Papers: представлено новое глобальное расследование об офшорах 105
Пенсии инвалидам будут повышены с 1 декабря 259
МВФ: Из-за коррупции Украина ежегодно теряет 2% экономического роста 37
Счета «Артемсоли» арестовали, предприятие может остановиться 85
«Антонов» подтверждает возобновление сотрудничества с РФ 259
СМИ: «Антонов» может возобновить сотрудничество с РФ 65

Техническая миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда прибудет в Киев 9 ноября для обсуждения проекта государственного бюджета Украины на 2018 год. Об этом сообщили в украинском представительстве Фонда со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

«Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 9 по 17 ноября для проведения технического обсуждения проекта бюджета на 2018 год», - говорится в заявлении, сообщает УНИАН.


Напомним, в начале сентября Министерство финансов внесло в Кабинет Министров проект бюджета на 2018 год. 

15 сентября Кабмин одобрил проект государственного бюджета на 2018 год

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги