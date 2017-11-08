Техническая миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда прибудет в Киев 9 ноября для обсуждения проекта государственного бюджета Украины на 2018 год. Об этом сообщили в украинском представительстве Фонда со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

«Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 9 по 17 ноября для проведения технического обсуждения проекта бюджета на 2018 год», - говорится в заявлении, сообщает УНИАН.



Напомним, в начале сентября Министерство финансов внесло в Кабинет Министров проект бюджета на 2018 год.

15 сентября Кабмин одобрил проект государственного бюджета на 2018 год.