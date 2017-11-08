Спасатели потушили пожар в столичном ресторане на улице Жилянской, 37, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пожар спасателям удалось в 13:22 локализовать на площади 700 кв. м и в 14:20 ликвидировать.

На месте происшествия работало 20 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 83 человека личного состава.

Напомним, сегодня в Киеве произошел пожар в ресторане на улице Жилянской, 37.

Сообщение о возгорании поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГсоЧС в Киеве в 9:56.