В Украине прошли испытания нового беспилотника оперативно-тактического уровня «Горлица» производства ГП «Антонов». Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По словам Турчинова, когда Украина начинала противостоять российской агрессии в 2014 году, «у нас на фронте вообще не было беспилотных летательных аппаратов». «А сейчас мы имеем большое количество произведенных на украинских предприятиях беспилотных комплексов тактического уровня», - сказал он, добавив, что испытания прошли и БПЛА боевого применения. «У нас среди украинских производителей БПЛА тактического уровня существует даже конкуренция», - отметил он.

Однако, по словам Турчинова, СНБО ставит задачу перед украинским ОПК наращивать мощность беспилотных летательных комплексов.

«Сегодня состоялись первые летные испытания БПЛА уже оперативно-тактического уровня «Горлица», производимого на нашем ГП «Антонов». Этот БПЛА способен непрерывно держаться в полете 7 часов, работать на высоте 5000 метров, дальность его полета - более тысячи километров», - сказал Турчинов.

Кроме того, он сообщил, что по техническим характеристикам БПЛА способен выполнять различные функции, в частности вести разведку, обеспечивать координацию огня, а также наносить огневое поражения противнику, используя ракеты «воздух-земля».

По словам Турчинова, именно за таким БПЛА будущее: «Как только мы отработаем оперативно-тактический и оперативный уровень, следующим шагом будет создание БПЛА стратегического уровня».

Кроме того, Турчинов на своей странице в Facebook опубликовал видео испытаний.