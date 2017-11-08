Президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши в связи с заявлениями со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины.

Национальное антикоррупционное бюро расследует уголовное производство в отношении сотрудников «Ощадбанка» по факту пропажи арестованных 156,8 млн долларов и 218,1 тыс. грн, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с беглым нардепом Александром Онищенко.

Позже заместитель генпрокурора Евгений Енин опроверг исчезновение 156,8 млн долларов с арестованных счетов компании. По его словам, указанные средства «Ощадбанк» перечислил на счета Государственной казначейской службы. В НАБУ эти действия назвали незаконными.

Таможенный департамент Литвы начал расследование в отношении законности ввоза и использования на территории Украины авто, зарегистрированных на территории Литовской Республики.

Конституционный суд Испании отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии, утвержденную парламентом автономии 27 октября.

Президент Петр Порошенко направил письмо председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с предложением принять предусмотренные регламентом Верховной Рады Украины меры для отзыва законопроекта №6011 «Об антикоррупционных судах», а также как можно быстрее поручить председателю профильного комитета создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Соломенский районный суд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря.

Министерство экономического развития и торговли Украины по запросу СБУ ввело санкции против 18 российских компаний.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили, в результате боевых действий погибли двое наших военных, еще двое – получили боевые травмы, один – был ранен.

Кабинет Министров Украины в рамках программ повышения социальных стандартов разработал и принял решение о повышении стипендий - академических и социальных - на 18%. Министерство образования и науки Украины назвало размеры новых академических и социальных стипендий после их повышения.

Россия отказала Генпрокуратуре Украины в задержании и выдаче бывшего начальника киевского полка «Беркута» Сергея Кусюка, которого разыскивают в Украине.

Министерство экономического развития и торговли ввело санкции против компании ООО «Южтранс» (Шахты, Ростовская область), которая является одним из крупнейших поставщиков антрацита в Украину, в частности для потребностей энергогенерирующей компании Донбассэнерго.

Сегодня, 8 ноября, вступила в силу норма закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доли музыкальных произведений государственным языком в программах телерадиоорганизаций», которой радиостанции обязываются транслировать в эфире не менее 30% песен на украинском языке.