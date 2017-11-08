также в разделеОбщество
Кабмин разорвал соглашение с РФ о поставках вооружения 14
Аваков предложил запретить обнародование материалов с места следственных действий 14
США требуют от РФ ввести настоящий режим прекращения огня на Донбассе 63
Блогер: Бродские бандитскими методами захватывают рынок добычи песка 43
На найденном автомате не обнаружили следов ДНК убийцы Окуевой 45
В Крыму прошла очередная волна обысков у общественных активистов 22
Польша решила увеличить количество рабочих виз для украинцев 47
С сегодняшнего дня каждая третья песня на радио должна быть украинской 46
В аэропорту «Киев» напали на журналистов, которые снимали прилет Медведчука 179
ГПУ обжаловала освобождение Каськива под залог 18
Аваков сообщил, когда уйдет в отставку 120
РФ отказала ГПУ в выдаче Кусюка 36
7 ноября. Картина дня 57
Владелицу нерастаможенного Cadillac Escalade оштрафовали на 3,6 миллиона 46
На Сумщине оперативно задержали дезертира 44
Президент утвердил создание системы кибербезопасности 63
Порошенко подписал закон о гастролях российских артистов 150
ГПУ вызвала Шуфрича на допрос 37

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Северодонецке двух диверсантов, которые по указанию российских кураторов планировали совершить террористические акты в городе, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители задержали жителя Донецка возле административного здания органа власти при наблюдении и проведения им фотосъемки персонала и охраны госучреждения. При задержании в его автомобиле был обнаружено профессиональный фотоаппарат, три мобильных телефона и документы. Также в ходе обыска были изъяты пакет с взрывным устройством с тремя тротиловыми шашками.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник после совершения преступления планировал выехать в другой регион Украины для подготовки следующего теракта.

Сотрудники СБ Украины установили, что житель Северодонецка собирал информацию о подразделениях сил АТО, режиме охраны админзданий и правоохранительных органов в городе. После этого по указанию куратора он выбрал объект диверсии - территорию возле места дислокации подразделения Вооруженных сил Украины.

Правоохранители задержали террориста когда он направлялся к месту совершения преступления. Во время обыска у него было изъято самодельное взрывное устройство.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного Кодекса Украины. Сейчас злоумышленникам объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся неотложные следственно-оперативные действия, в частности для установления причастности задержанных к терактам в других регионах Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги