Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Северодонецке двух диверсантов, которые по указанию российских кураторов планировали совершить террористические акты в городе, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители задержали жителя Донецка возле административного здания органа власти при наблюдении и проведения им фотосъемки персонала и охраны госучреждения. При задержании в его автомобиле был обнаружено профессиональный фотоаппарат, три мобильных телефона и документы. Также в ходе обыска были изъяты пакет с взрывным устройством с тремя тротиловыми шашками.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник после совершения преступления планировал выехать в другой регион Украины для подготовки следующего теракта.

Сотрудники СБ Украины установили, что житель Северодонецка собирал информацию о подразделениях сил АТО, режиме охраны админзданий и правоохранительных органов в городе. После этого по указанию куратора он выбрал объект диверсии - территорию возле места дислокации подразделения Вооруженных сил Украины.

Правоохранители задержали террориста когда он направлялся к месту совершения преступления. Во время обыска у него было изъято самодельное взрывное устройство.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного Кодекса Украины. Сейчас злоумышленникам объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся неотложные следственно-оперативные действия, в частности для установления причастности задержанных к терактам в других регионах Украины.