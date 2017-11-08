также в разделеОбщество
В законопроект по Донбассу могут включить разрыв дипотношений с РФ 14
США требуют от РФ ввести настоящий режим прекращения огня на Донбассе 53
Блогер: Бродские бандитскими методами захватывают рынок добычи песка 39
На найденном автомате не обнаружили следов ДНК убийцы Окуевой 38
В Крыму прошла очередная волна обысков у общественных активистов 19
Польша решила увеличить количество рабочих виз для украинцев 39
С сегодняшнего дня каждая третья песня на радио должна быть украинской 41
В аэропорту «Киев» напали на журналистов, которые снимали прилет Медведчука 159
ГПУ обжаловала освобождение Каськива под залог 18
Аваков сообщил, когда уйдет в отставку 113
РФ отказала ГПУ в выдаче Кусюка 33
7 ноября. Картина дня 57
Владелицу нерастаможенного Cadillac Escalade оштрафовали на 3,6 миллиона 46
На Сумщине оперативно задержали дезертира 44
Президент утвердил создание системы кибербезопасности 63
Порошенко подписал закон о гастролях российских артистов 150
ГПУ вызвала Шуфрича на допрос 37
ДТП в Харькове: водитель Touareg рассказал, в чем его подозревают 137

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил запретить правоохранителям обнародование материалов с места следственных действий без специального разрешения. Об этом он заявил во время заседания правительства, сообщает департамент коммуникации МВД.

По его словам, сегодня обыск – это не только элемент следственных действий, но и механизм дискредитации и давления на бизнес.

«Поэтому, обыск, как элемент следственных действий, должен быть исключительно инструментом расследования, но никак не инструментом дискредитации или давления», - отметил министр внутренних дел во время обсуждения проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по предотвращению давления правоохранительных органов на бизнес».

Министр внутренних дел предложил запретить правоохранителям обнародование материалов с места следственных действий без разрешения следователя. «Это разрешение можно будет получить только по специальной жесткой процедуре», - добавил он.

За обнародование материалов с места следственных действий глава МВД предлагает установить жесткую уголовную ответственность.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги