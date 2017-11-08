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Министр инфраструктуры Украины заявляет, что для развития региональных аэропортов критично важным является привлечение туда бюджетных авиакомпаний.

При этом, в презентации «Авиационная транспортная стратегия Украины до 2030 года», размещенной на сайте Мининфраструктуры, обозначено, что необходимо развивать аэродромы Гостомель, Житомир, Нежин и Белая Церковь для лоукост-перевозок пассажиров в Киев и прилегающие населенные пункты, сообщает ЦТС.

«Расширение сегмента доступных авиаперевозок является залогом развития авиационной отрасли. Лоукосты или авиакомпании, которые готовы работать в низком ценовом сегменте, - ключевые факторы, которые будут стимулировать развитие региональных аэропортов, а также сопутствующей транспортной инфраструктуры в Украине. Лоукосты - это не трагедия для аэропорта, а шанс нарастить объемы перевозок, увеличить поступления от неавиационной деятельности, улучшить туристическую привлекательность региона и, как следствие, стимулировать его экономическое развитие», - заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян 7 ноября во время совещания в МИУ с представителями органов местной власти и руководителями аэропортов.

Министр отметил, что стратегия развития местных аэропортов предусматривает их господдержку - правительство приняло решение о выделении средств на ремонт ВПП аэропортов в Черновцах, Одессе и Виннице.
ForUm

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