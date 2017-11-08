Семья миллиардеров Бродских, отец и сын, пытаются решить проблемы своего бизнеса добычи песка за счет захвата рынка и расправы над конкурентами бандитскими методами. Об этом пишет известный блогер Юрий Шеляженко.

«Патологическая жадность не позволяет им наладить собственный бизнес, привести в порядок убитый речной порт, починить технику в плачевном состоянии, нанять толковых юристов и получить необходимые разрешительные документы. Непорядок в своих делах они пытаются возместить безудержной экспансией и откровенным рэкетом, требуя отступных с каждой тонны песка вдвое выше, чем поборы «семьи» Януковича», - утверждает Шеляженко в своем блоге.

По словам блогера, против конкурентов Бродские задействуют карманные общественные организации, заказные сюжеты на телевидении и в Интернете, ручных прокуроров и полицейских.

В качестве примеров Шеляженко упомянул голословную травлю компании «Мостобуд-Транс» в заказных сюжетах на каналах «Интер» и «Россия 24», а также маски-шоу налоговой милиции на объектах ООО «СОБИ», где сотрудников предприятия целую ночь продержали на баржах и избивали, а потом попытались буксировать изъятые баржи в Черкассы, на вотчину Бродских, якобы на хранение фирме, состоящей из 2-х человек, в том числе директора – уголовного авторитета.

По словам блогера, общественное мнение дезориентируется заказными материалами: «СМИ пестрят безграмотными публикациями, обличающими работу любой гидротехники, чуть ли не как абсолютное зло. Между тем, расчистка рек и озер – не преступление, а экологически полезный способ добычи песка, даже более полезный, чем карьерная добыча. Земснаряд – это доктор для реки. Он возвращает реки к жизни. В свое время на Днепре работало больше ста единиц гидротехники. Река была судоходна до самой Белоруссии. Обслуживались и ремонтировались дамбы ГЭС и шлюзы, укреплялись берега в зонах подтопления. Сейчас реки и водохранилища – водные артерии Украины! – находятся в катастрофическом состоянии... В селах, которые находятся возле не расчищаемых как следует рек, вода в колодцах часто находится на уровне выгребных ям туалетов. Эта вода уже непригодна для питья. Поэтому преступно оставлять реки в таком состоянии и давить предпринимателей, которые занимаются расчисткой рек».

Также Шеляженко указал на противоречия в отчете о рейдерской атаке на фейсбук-странице первого зампреда Государственной фискальной службы Сергея Билана, где говорится о, якобы, «незаконной» добыче песка «неустановленными лицами»... на участке в Киевской области, где имеется разрешение на пользование недрами Государственной комиссией Украины по запасам полезных ископаемых. По мнению блогера, подчиненные подставили Билана этой «абсурдной путаницей».

«К сожалению, горячие головы с претензиями на монополию в сфере добычи песка находят таких же недальновидных сообщников на уровне среднего звена и даже в руководстве правоохранительных органов. Внося смуту, они могут сорвать серьезные международные инвестиционные проекты, что чревато падением кредитного рейтинга Украины» - подчеркивает блогер.