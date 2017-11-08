Польша почти в полтора раза увеличит количество рабочих виз для украинцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, сообщает ТСН.

Отмечается, что в этом году страна планирует выдать около 900 тысяч разрешений.

В прошлом году страна выдала миллион 300 тысяч виз, из которых 650 тысяч - с правом на работу.

Граждане Украины, которые работают в Польше, ежегодно присылают домой почти 5 миллиардов евро.