Польша почти в полтора раза увеличит количество рабочих виз для украинцев.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, сообщает ТСН.
Отмечается, что в этом году страна планирует выдать около 900 тысяч разрешений.
В прошлом году страна выдала миллион 300 тысяч виз, из которых 650 тысяч - с правом на работу.
Граждане Украины, которые работают в Польше, ежегодно присылают домой почти 5 миллиардов евро.
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