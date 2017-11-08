Во вторник парламент принял в первом чтении проект избирательного кодекса, который будет регулировать различные виды выборов в Украине: парламентские, президентские и местные.

ВВС Украина разобралась, как депутаты планируют менить систему выборов в Верховную Раду.

Партийные списки

Вместо нынешней смешанной системы, когда голосуют и за общие избирательные списки от партий, и за депутатов-мажоритарщиков от округов, авторы инициативы предлагают ввести чистую пропорциональную систему - уже без «мажоритарки».

В частности, партии так же будут представлять свои общегосударственные списки и одновременно иметь «открытые» региональные.

Предлагают создать 27 «избирательных регионов».

Границы этих регионов будут совпадать с границами областей, кроме трех случаев:

город Киев хотят поделить на два «избирательных региона»: «Киев левобережный» и «Киев правобережный».

Днепропетровскую область также могут разделить - на Днепропетровский и Криворожский регионы.

Регион, который назвали «Южным», будет включать Херсонщину и Крым с Севастополем.

Каждый из кандидатов в общегосударственном списке партии обязан будет войти в один из ее региональных списков.

Партии могут выдвигать как своих членов, так и людей, не входящих в эту политсилу.

А вот баллотироваться самостоятельно, то есть вообще вне каких-то партийных списков, будет невозможно - самовыдвижение на парламентских выборах не предусмотрено.

Кандидатами могут быть люди в возрасте от 21 года, проживающие в Украине последние пять лет.

Все избирательные списки (общие и региональные) и номер каждого кандидата в этих списках партии утверждают на своих съездах.

Здесь авторы законопроекта предусмотрели и соблюдения гендерного баланса - в каждой пятерке каждого избирательного списка должно быть минимум по два кандидата каждого пола.

Как голосовать и кто будет становиться депутатом

Каждый бюллетень будет содержать две графы: «Поддерживаю избирательный список политической партии с порядковым №» и «Поддерживаю кандидата в народные депутаты Украины от этой политической партии с порядковым №».

Первая графа обязательная для заполнения - туда надо будет вписать номер политсилы, под которым она значится в перечне партий.

Эти номера будут определяться жеребьевкой.

Вторую графу - о конкретном депутате, которого поддерживает избиратель - заполнять не обязательно. Если этого не сделать, то бюллетень все равно будет действительным и считается, что избиратель поддерживает именно такую ​​градацию кандидатов в региональных списках, которую определила партия.

Система же определения победителей достаточно сложная.

Во-первых, партия должна получить более 4% от всех действительных голосов на выборах.

А дальше на распределение мандатов между ее кандидатами в национальном и региональных списках будет влиять «избирательная квота».

Как ее определять, ВВС Украина объяснил старший юридический советник «Международного фонда избирательных систем» (IFES) Денис Ковриженко: «Общее количество голосов за все партии делим на 450 (количество всех депутатов в парламенте. - Ред.) И определяем «цену мандата». Затем делим голоса партии в каждом регионе на эту цифру и получаем количество мандатов, которые получит каждая партия в соответствующем регионе».

Учитываются только целые числа - дробные остатки переходят на общенациональный уровень, и уже с их учетом получат мандаты депутаты по национальному списку партий.

Например, если в обоих округах Киева партия по «избирательной квоте» получит условно 4,3 и 5,7 мандата, то от Киева она будет иметь девять депутатов (4 плюс 5 мандатов), а по общенациональному округу - еще один мандат (0,3 плюс 0,7 мандата).

А на распределение мандатов в региональных списках будет влиять то, сколько получил каждый кандидат персонально за себя.

«В регионах партия, например, получила три мандата - их заберут те кандидаты, которые получили больше голосов по сравнению со своими коллегами по списку», - отмечает Денис Ковриженко.

Таким образом, можно говорить, что проект избирательного кодекса предусматривает одновременно и «закрытые» общенациональные избирательные списки партий, на которые избиратели повлиять не могут, и «открытые» региональные, которые уже зависят от голосов избирателей.

Наконец, авторы предусмотрели и денежный залог, который должны вносить партии, чтобы их допустили к парламентским выборам - 2 млн грн.

И если политсила наберет менее 2% голосов по стране, то эти деньги ей не возвращаются, а будет перечислены в государственный бюджет.

Денис Ковриженко прогнозирует, что проект в его нынешнем виде претерпит много изменений, ведь, по сути, писался он, еще девять лет назад.

Однако, по словам эксперта, он имеет несколько принципиальных положительных моментов, например, обязательные тренинги для членов избирательных комиссий.