Неизвестные в масках и балаклавах препятствовали работе съемочной группы программы «Схемы», которая пыталась снять прилет самолета Виктора Медведчука из России в аэропорт «Киев». Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач.

«У вип-терминала аэропорта «Киев» люди, которые постоянно охраняют прилеты и вылеты Виктора Медведчука, люди в масках и балаклавах препятствовали нашей законной журналистской деятельности. Били локтями, толкали, делали подножки, у оператора дважды выбили камеру из рук», – отметил он.

По словам Ткача, авто журналистов с регистратором было заблокировано, чтобы помешать снять прилет самолета Медведчука из России на выходе из терминала.