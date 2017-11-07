На украинско-польской границе гражданин Украины ударил польского таможенника. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на польский портал Nowiny24.

Инцидент произошел на пункте пропуска Будомеж. Границу пересекали мужчина и женщина, оба граждане Украины, на автомобиле. За рулем находилась женщина, рядом с ней - 28-летний пассажир.

Согласно информации, мужчина начал агрессивно себя вести после того, как автомобиль был направлен на углубленный осмотр. Это заставило вызвать наряд полиции из Любачева.

Как сообщает портал, украинец препятствовал осмотру, использовав вульгарные слова в адрес пограничников, а потом ударил одного из них по голове. После полиция проверила его на алкотестере и выявила два промилле алкоголя в крови.

Украинца доставили в отделение полиции. Он признал вину и написал заявление о добровольной уголовной ответственности. Ему грозит 5 месяцев заключения.