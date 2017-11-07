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В одном из кафе Киева ограбили товарища экс-министра экономики Украины Сергея Терехина. Об этом бывший чиновник рассказал журналистам.

Однако он заверил, что сам он не пострадал и рассказал обстоятельства ограбления, передает ТСН.

«Мы сидели с другом, пили кофе. И вы видите, как это «классно» произошло. У друга стоял чемоданчик. И эти люди, похожие на выходцев с Кавказа, пока они ходили вокруг, мы пили кофе. Когда мы рассчитывались, друг посмотрел на свой чемоданчик, а ее уже не было. Девушки, которые возле нас сидели, сказали, что эти подозрительные люди оставили какой-то чемоданчик. Оказалось, что это чемоданчик товарища. Похитили деньги – 6,5 тысяч гривен. Слава Богу, не похитили карточки и прочее. Мы попросили у менеджера заведения записи видеокамер, полицию не вызывали», - рассказал экс-чиновник.

Терехин сам передал видео из камер наблюдения для обнародования в Сети, чтобы предостеречь граждан и показать, какие ограбления могут быть техническими и непринужденными. «Почему я это выложил – по одной причине. Сейчас много воров и они очень опытные. Поэтому я и выложил видео в Сеть, чтобы люди были осторожными», - отметил Терехин.

Ранее бывший руководитель Главного контрольного управления Администрации президента Анатолий Балюк на своей странице в Facebook сообщил, что ограбили его и Терехина, обнародовав соответствующее видео с камеры наблюдения.  
ForUm

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