Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №3112-1 «Проект Избирательного кодекса Украины».

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии в Украине», которым до 1 января 2023 года отечественный кинематограф освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость.

Президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О гастрольных мероприятиях в Украине» относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий с участием граждан государства-агрессора».

Также Порошенко подписал Закон Украины «Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины».

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала в Апелляционном суде Киева постановления следственных судей Соломенского районного суда от 1 ноября этого года в уголовном производстве в так называемом «деле рюкзаков», которыми подозреваемым избраны меры пресечения в виде личных обязательств.

В рамках расследования уголовного производства по факту завладения средствами государственного предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК) о подозрении сообщено еще трем лицам.

На сына министра внутренних дел Александра Авакова надели электронный браслет.

Освобожденный из-под стражи пограничник Сергей Колмогоров заявляет, что каждый пограничник сам для себя принимает решение об открытии огня согласно ведомственной инструкции о применении оружия.

У России есть два варианта дальнейших действий на оккупированном Донбассе, заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

В Киеве в парке Славы вандалы залили цементом Вечный огонь. По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил об успешных военных испытаниях боеприпасов, произведенных на украинских предприятиях.

Верховная Рада отказалась уволить Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. За принятие проекта постановления №5041 проголосовал 31 депутат при минимально необходимых 226.

Международные резервы Украины на 1 ноября 2017 составили 18 735,8 млн долл. (в эквиваленте) по предварительным данным. Соответственно, резервы третий месяц подряд обновляют максимум с начала 2014 года.