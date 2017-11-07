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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предупредил Украину, что программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) находится под вопросом из-за неопределенности с реформами. Об этом говорится в докладе ЕБРР. 

«В докладе выражается признательность Украине за успешное возвращение на международные рынки капитала с суверенным выпуском еврооблигаций, однако предупреждается, что продолжение программы МВФ для Украины находится под вопросом из-за неопределенности с реформами», - говорится в отчете, сообщает 112 Украина

Напомним, Международный валютный фонд выдвинул 4 требования к Украине для получения следующего транша.
ForUm

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