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Народный депутат Украины, представитель Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» в «Оппозиционном блоке» Василий Нимченко заявил, что осквернение Могилы Неизвестного Солдата в Киеве является преступлением против народа.

«Только вчера, возлагая цветы в память о советских солдатах, офицерах и генералах у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата, представители Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» чествовали наших предков — защитников Отечества и национальной гордости украинцев. По сути, в день 74-й годовщины освобождения Киева от фашистской орды мы стали свидетелями нашествия той же коричневой чумы — национал-радикалов, которые, прикрываясь лозунгами ура-патриотизма, совершили бесчеловечный, не имеющий в мире аналогов по своему цинизму акт политического и идеологического вандализма — в ночь с 6 на 7 ноября был залит цементным раствором Вечный огонь в парке Вечной Славы в столице», — сообщил нардеп.

По его мнению, подобного рода действия являются преступлением против народа. «Вечный огонь стал предметом посягательства национал-шакалов — открытых врагов патриотизма граждан Украины и преданности наших соотечественников идеалам свободы и памяти героев-воинов, миллионных жертв, погибших на полях сражений, в концлагерях, сожжённых в печах Бухенвальда. Подобного рода пляски на костях и истории имеют свое название и адрес — преступление против своего народа», — отметил Нимченко. 
ForUm

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