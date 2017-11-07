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Ограничение въезда в столицу со всех направлений связано с действием специального режима антитеррористической безопасности, отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Спецрежим антитеррористической безопасности длится уже неделю», - пояснил он, сообщает ТСН.

И добавил, что пока не может сказать, как долго такие меры безопасности будут оставаться актуальными.

Напомним, 31 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поручил СБУ, Нацполиции и Госпогранслужбе усилить антитеррористический и контрразведывательный режим, пограничный контроль и охрану государственной границы с Российской Федерацией. 

По приказу председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева в связи с осложнением оперативной обстановки, связанным с совершением тяжких и особо тяжких преступлений, и для обеспечения безопасности граждан правоохранители в Киеве и Киевской области с 31 октября несут службу в усиленном режиме.
ForUm

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