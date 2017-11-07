В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон «Об образовании» во исполнение резолюции ПАСЕ об обеспечении прав коренных народов, национальных меньшинств Украины на обучение на родном языке.

Автором законопроекта №7259 является народный депутат из группы «Видрождення» Валерий Писаренко.

Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон. 27 сентября документ был опубликован в официальной прессе. 28 сентября он вступил в силу.

Новую редакцию закона раскритиковали Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Греция и Россия.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Выводы ожидаются в декабре.