также в разделеПолитика
Климпуш-Цинцадзе: Ультиматум Венгрии по языковому вопросу неприемлем 29
Аваков написал неграмотный пост благодарности нардепам 160
КИУ составил рейтинг «ТОП-5 живых идей коммунистов в Верховной Раде» 45
Во Франции издали журнал о «реинтеграции» Крыма, Украина возмущена 169
Рада не поддержала отставку Авакова – «за» 31 нардеп 78
Рада поддержала проект Избирательного кодекса 67
Ващиковский: Украина слишком долго использовала Польшу 125
АП: Реакции на офшорное дело «Рошен» не будет 74
Волкер: У России есть два варианта действий на Донбассе 272
В Госдуме предложили отменить советские документы о передаче Крыма Украине 96
Порошенко прокомментировал дело Колмогорова 47
Юристы Порошенко назвали расследование об офшорах «Рошен» манипулятивным 125
У Порошенко назвали домыслами обвинения в минимизации налогов 149
Украину посетит представитель Госдепа США 48
Глава МИД Польши отказался посетить музей жертв оккупационных режимов во Львове 116
Расследование: Офшоры «Рошен» создавались для минимизации налогов 157
США советуют Украине не вносить в ООН свою резолюцию по миротворцам 219
Волкер: Украина очень существенно восстановила свою армию 71

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон «Об образовании» во исполнение резолюции ПАСЕ об обеспечении прав коренных народов, национальных меньшинств Украины на обучение на родном языке.

Автором законопроекта №7259 является народный депутат из группы «Видрождення» Валерий Писаренко.

Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

 Как сообщал ForUm, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон. 27 сентября документ был опубликован в официальной прессе. 28 сентября он вступил в силу.

Новую редакцию закона раскритиковали Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Греция и Россия.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы.   Выводы ожидаются в декабре.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги