Подозреваемый в смертельном ДТП с 6 погибшими в Харькове водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов рассказал, что его обвиняют в том, что он ехал якобы на желтый сигнал светофора

Об этом он рассказал на брифинге, сообщает Эспрессо.TV.

Дронов подчеркивает, что ехал на зеленый сигнал, и есть свидетели, которые это могут подтвердить.

«Я не согласен с подозрением. Есть свидетели, которые видели, что я ехал на зеленый. Так как теперь можно думать о справедливости этого дела? Меня обвиняют в том, что я якобы ехал на желтый. Меня обвиняют в том, что я ее (Зайцеву., - Ред), не видел. В тот момент мое внимание было сосредоточено на пешеходном переходе. Я вообще не ожидал, что кто-то может ехать на такой скорости на запрещающий сигнал светофора», - рассказал Дронов.

Он также сообщил, что до сих пор проходит лечение из-за травмы головы и шеи. Но, как отмечает его адвокат, несмотря на это водитель будет участвовать в судебном процессе.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

Правоохранители сообщили о подозрении второму участнику ДТП – водителю внедорожника Touareg Геннадию Дронову.