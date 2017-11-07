С 6 по 7 ноября розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на «Консалтинговую группу А-95»,.

Бензины А-95 и А-95+ в сети SUN OIL подорожали на 50 коп/л – до 26,40 грн/л и 27,40 грн/л, соответственно.

На станциях сети Shell все виды бензинов подорожали на 7 коп./л: А-92 – до 27,13 грн/л, А-95 – до 28,13 грн/л, А-95+ – до 30,43 грн/л. ДТ на станциях Shell подорожало на 5 коп./л – до 25,68 грн/л. На 10 коп./л подорожало дизтопливо и бензин марки А-92 в сети «Катрал».

В «А-95» отметили, что средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 по состоянию на вторник составили 26,31 грн/л и 27,04 грн/л (+1 коп./л), соответственно. Цена бензина А-95+ выросла на 2 коп./л – до 28,15 грн/л, а дизтопливо осталось на уровне 6 ноября – 24,86 грн/л.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 7 ноября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 2,53 грн/л, А-95 – на 2,46 грн/л, А95+ – на 2,46 грн/л, а ДТ прибавило 2,98 грн./л.

На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 2-2,5 грн/л.