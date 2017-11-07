Полиция Запорожья заявляет о задержании двух человек из-за использования советской символики на акции к столетию Октябрьской революции.

Как сообщает Радио Свобода, на акцию в Запорожье 7 ноября собралось около 70 человек, они имели при себе красные флаги.

Во время акции полицейские изъяли один флаг с коммунистической символикой. Задержанных мужчину 1939 года и женщину 1959 года - доставили в Александровский райотдел полиции. Сейчас решается вопрос о привлечении этих лиц к административной ответственности, сообщили в пресс-службе полиции региона.

По завершению митинга его участники прошлись шествием по одной из улиц города в здание, в котором раньше располагался обком запрещенной Компартии. Во время шествия отдельные участники выкрикивали слова «Слава Октябрю!».

16 декабря 2015 Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Министерства юстиции Украины о запрете Коммунистической партии. Была запрещена официальная деятельность партии или участие ее в предстоящих выборах.