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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о создании в оккупированном Крыму самодостаточной группировки войск, включающей базу ВМФ и дивизию противовоздушной обороны.

«В Крыму создана самодостаточная группировка войск (сил), включающая в себя военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО», — заявил Герасимов на коллегии Минобороны России во вторник.

По его словам, за пять лет в Южном военном округе сформированы общевойсковая армия, две мотострелковые дивизии, ракетная бригада, бригада армейской авиации. В армию ВВС и ПВО поступило 226 новых и модернизированных боевых самолетов и вертолетов.

«Черноморский флот пополнился шестью подводными лодками, фрегатами «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», имеющими на вооружении крылатые ракеты «Калибр», тремя дивизионами береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», — сказал начальник Генштаба РФ.

Он отметил, что за это время группировка Каспийской флотилии была усилена ракетным кораблем «Дагестан» и тремя малыми ракетными кораблями, оснащенных «Калибрами».

Напомним, бывший заместитель начальника Генштаба Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что, перебрасывая в Крым новое оружие, Россия готовится не к обороне, а к наступлению на материковую Украину.
ForUm

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