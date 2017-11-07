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В Национальном антикоррупционном бюро опровергли информацию о намерении вручить подозрение первому заместителю министра юстиции Наталье Севостьяновой. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook.

«По поводу информации о якобы подготовке сообщения о подозрении первому заместителю министра юстиции отмечаем, что она не соответствует действительности», - заявили в НАБУ.

В Бюро напомнили, что внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований не может быть основанием для обвинения лица в совершении правонарушения. Согласно действующему законодательству Украины лицо считается невиновным до момента вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении него.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что НАБУ собиралось вручить подозрение первому заместителю министра юстиции Наталье Севостьяновой 3 ноября, однако по неизвестным причинам этого не сделало. СМИ ссылались на источник в  «Народном Фронте».

Причиной вручения подозрения назвали выполнение решения Европейского суда по делу от 2015 года. Тогда это решение принял предшественник Севостьяновой, а она подписала его к исполнению. В то же время, решение Европейского суда принимается коллегиально и поэтому в НФ считают, что заговор, в котором НАБУ хотело обвинить Севостьянову, должен быть также и с пятью другими европейскими судьями.
ForUm

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