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3 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро проводили следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированном в мае 2017 года по факту возможного незаконного обогащения и возможного декларирования недостоверных данных одним из членов Кабинета Министров Украины.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, о подозрении в данном уголовном производстве пока никому не сообщалось. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро начало расследование против министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении и получило доступ к информации о его мобильных переговорах.

Сам Омелян заявляет, что в его декларации нет нарушений.

Ранее о проведении следственных действий у Омеляна сообщили СМИ.  
ForUm

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