С начала российской агрессии следователи Службы безопасности Украины расследуют более 15 тысяч уголовных производств в отношении преступлений, совершенных против основ национальной безопасности и обороны страны, посягательства на ее территориальную целостность и неприкосновенность и терроризм.

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

«К сожалению, на четвертый год гибридной войны отдельные представители политикума и экспертной среды в «темную», а некоторые сознательно, подыгрывают кремлевской пропаганде. Они, в частности, обвиняют правоохранителей в несостоятельности предупредить громкие преступления, организованные по предварительной информации спецслужбами РФ, - заявили в СБУ. - При этом сознательно забывают о количестве предупрежденных СБУ терактов и спасенных жизней, акцентируя внимание общества на трагических случаях, которым не может предотвратить ни одна спецслужба в мире».

В СБУ привели статистику, которая докажет, что «Служба ежедневно и эффективно выполняет задачи по защите национальных интересов Украины и жизни граждан».

Так, сотни преступников получили реальные сроки заключения, в частности за государственную измену, шпионаж, совершение террористических актов и диверсий. Тысячи обвинительных актов направлены Службой на рассмотрение судов.

«За большинством этих раскрытых дел стоят спасенные жизни украинцев, которые и не должны видеть работу профессиональной спецслужбы. Нам не нужны благодарности, но мы просим граждан осознать, что СБУ и другие правоохранители работают, работают не ради пиара, а для обеспечения мира и спокойствия в Украине», - резюмировали в ведомстве.