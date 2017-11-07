К столетию Октябрьской революции (7 ноября 1917) Комитет избирателей Украины подготовил материал «ТОП-5 живых идей коммунистов в Верховной Раде », в котором сравнил идеи и лозунги Коммунистической партии Украины и фракций ВР нынешнего созыва.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе КИУ.

Несмотря на запрет коммунистической идеологии в Украине во многих фракций ВР совпадают идеи с теми, которые в свое время поддерживала КПУ. Среди ТОП-5 живых идей Компартии в ВР:

1. Запрет продажи земли;

2. Против приватизации;

3. Государственный патернализм;

4. Критика МВФ;

5. Популистские лозунги на социальную тематику.

«В общем все фракции ВР используют в своей риторике отдельные идеи КПУ. Однако чаще всего совпадает риторика с коммунистической у представителей Радикальной партии Олега Ляшко, «Оппозиционного блока» и ВО «Батькивщина», - отмечают в КИУ.

В частности, как и КПУ, Радикальная партия, Опоблок и «Батькивщина» активно критикуют МВФ, выступают против продажи земли и приватизации государственных предприятий. Все без исключения фракции ВР поддерживают в разном виде идею о государственного патернализма (бесплатное образование, медицина, тарифы на ЖКХ), используют нормы относительно партийной диктатуры и поддерживают популистские лозунги на соцтематику.

«Это исследование не означает, что все, кто критикуют МВФ или выступают за увеличение роли государства, являются коммунистами. Однако оно показывает, насколько похожей может быть риторика у политических сил с якобы разной идеологией. За неимением мощных левых партий их идеи стали использовать партии либерального толка, а также политики, которые активно критиковали Компартию и, в частности, П. Симоненко, в прошлом», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

При анализе учитывались официальные заявления ключевых спикеров фракций ВР, положения предвыборных программ партий, а также кандидатов в президенты на выборах 2014 года.