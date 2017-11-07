Французское издательство Le Group VALMONDE & CIE издало журнал «Секреты России», в публикациях которого содержатся исторические и политические неточности по поводу Крыма, Донбасса и Киевской Руси.

Об этом говорится в открытом письме посла Олега Шамшура издательству, публикованном на странице посольства Украины в Facebook.

«Недавно я имел возможность ознакомиться с одним из ваших журналов из серии «Spectacle du monde» - «Les secrets de la Russie», опубликованным изданием «Valeurs actuelles». Я был удивлен тенденциозной природой некоторых статей, опубликованных в журнале, которые подают факты, а также современные события предвзято. Эти статьи, в частности, содержат исторические и политические неточности», - отметил посол.

Шамшур обращает внимание на то, что отдельные дефиниции в журнале противоречат международному праву.

«Упоминание о незаконной аннексии Крыма Россией как о «реинтеграции» Крыма дезинформирует ваших читателей. Таким образом вы легитимизируете вопиющее нарушение Россией международного права, вместо того, чтобы говорить правду, которая признана международным сообществом и Организацией Объединенных Наций: на самом деле это незаконная оккупация», - подчеркнул дипломат.

Также, по его словам, журналисты прибегают к цитированию французских политиков, хорошо известных своей пророссийской позицией, которые неоднократно незаконным образом посещали Автономную Республику Крым (Украина), оккупированную Россией, нарушая нормы международного права, украинское законодательство и демонстрируя неуважение к официальной позиции Франции и международного сообщества.

«Я хотел бы напомнить, что Франция занимает ключевую позицию в отстаивании территориальной целостности Украины и решительно осудила аннексию Крыма после нелегитимного «референдума». Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил приверженность Франции к «суверенитету Украины в ее признанных границах» и подчеркнул, что «Франция не признает аннексию Крыма» Россией.

Автор одной из статей обвиняет французов в «русофобии». Но почему называть «русофобией» любое неприятие попыток России подорвать европейскую стабильность и игнорировать международное право?» - пишет Шамшур.

Кроме того, он обратил внимание на исторические неточности в статьях, посвященных Киевской Руси с VIII по XI в., где она представлена ​​как Россия. Такое толкование сознательно используется Россией для манипулирования историческими фактами и присвоения истории другой страны.

Чтобы с должной объективностью осветить этот исторический период, было бы целесообразно отделять термины «Русь» - средневековое государство с Киевом в качестве столицы и «Россия» - государство с Москвой в качестве столицы, которая возникла гораздо позже. Стоит отметить, что это государство до 18 века называлась «Московия».

«Что меня удивило, так это то, что вы проводите абсолютно антиисторические параллели между украинскими запорожскими казаками, увековеченными И. Репиным и террористическими наемниками, которые захватили в заложники часть населения Донецкой и Луганской областей (Украина) и действуют по заказу России, по ее финансирование и вооружение», - возмутился посол.

«Такая ложная информация, которую вы сознательно или бессознательно используете в своем журнале, способствует российской пропаганде, которая пытается оправдать агрессию Российской Федерации против Украины», - подчеркнул он.