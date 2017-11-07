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Краснодарский краевой суд России отклонил апелляционную жалобу, оставив в силе решение суда первой инстанции об аресте 19-летнего украинца Павла Гриба, задержанного российскими силовиками на территории Беларуси, до 4 января 2018 года. Соответствующее решение было вынесено на заседании суда во вторник, передают Українські Новини.

Защита Гриба ходатайствовала об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста.

Сам Гриб в зал суда доставлен не был, он принимал участие в заседании по видеосвязи из камеры в Краснодарском СИЗО.

На заседании суда присутствовала мать украинца.

«Права в России нет... Человеческая жизнь ничего не стоит», - написала в своем микроблоге Twitter спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца, прокомментировав таким образом решение суда в России отклонить ходатайство защиты Павла Гриба.

Беца добавила, что МИД требует от России немедленно отпустить незаконно удерживаемого украинца Гриба.

 Как ранее сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО.

18 октября в России продлили арест для Гриба до следующего года.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.
ForUm

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