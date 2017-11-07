Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №3112-1 «Проект Избирательного кодекса Украины». В зале было 226 голосов «за», передает 112 Украина.

Законопроект подготовил авторский коллектив во главе со спикером ВРУ Андреем Парубием.

Представлял документ в сессионном зале нардеп от БПП Александр Черненко.

«На парламентских выборах мы предлагаем систему региональных открытых списков - это когда Украина делится на 27 избирательных регионов. В каждом из этих регионов партии выдвигают свои списки, избиратель обязательно голосует за одну из этих партий и по желанию, это уже его добрая воля, - за кого-то из кандидатов, кого партия выдвинула именно в этом регионе. Таким образом, рейтингуя этих кандидатов, - это когда руководитель партии не может повлиять на место кандидата в списке, шансы на его прохождение, а на это влияет исключительно избиратель», - сказал он.

Нардеп добавил, что в документе предусмотрены гендерные квоты: в каждой пятерке общенационального списке должно быть не менее двух лиц противоположного пола.

Кроме того, в законопроекте разделяется понятия информирование избирателей и агитация.

Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает ввести «открытые» списки кандидатов. Это требует создания региональных избирательных округов, одновременно планируют стимулировать общеукраинский характер политических партий.

Партия выдвигает единый список кандидатов, утвердив его на своем съезде. Из этого перечня партия формирует региональные списки кандидатов для каждого избирательного региона. Региональный список кандидатов должен насчитывать минимум пять кандидатов.

ЦИК распределяет мандаты среди тех кандидатов, которые получили от 4% голосов избирателей - сначала между кандидатами из региональных списков, а затем - из общегосударственных.

Для этого ЦИК устанавливает общее количество неиспользованных голосов избирателей, поданных в общегосударственном избирательном округе в поддержку избирательного списка каждой партии, и делит их на избирательную квоту.

Проект предусматривает аналогичную систему для выборов депутатов в ВР Автономной Республики Крым - выборы проводятся по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам кандидатов в депутаты в многомандатных избирательных округах от региональных организаций политических партий.

Антикоррупционный комитет дал законопроекту положительное заключение – коррупциогенных факторов нет. Вместе с тем, высказали замечания: в частности стоит детализировать, как именно президент будет учитывать позиции фракций и групп при формировании Центризбиркома.

В Главном научно-экспертном управлении раскритиковали то, что документ содержит нормы о правовом статусе ЦИК, а также предложенную процедуру подготовки претендентов в состав избирательных комиссий.

Так, документ предусматривает, что ЦИК занимается лицензированием деятельности по подготовке претендентов в состав избирательных комиссий, а также контролирует соблюдение лицензионных условий. Кроме того, понятие «обучение» и «подготовка» не разграничиваются.

Именно это подвергли критике. Ведь речь идет о создании прослойки населения, профессионально занимающейся проведением выборов и референдумов. А если человек не может получить сертификат, то он не сможет стать членом окружных избиркомов.