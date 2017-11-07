В связи с запланированными массовыми мероприятиями граждан в правительственном квартале за порядком будут следить 2000 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.
В зависимости от оперативной обстановки количество правоохранителей может меняться.
Полиция призывает участников массовых мероприятий придерживаться требований действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в обеспечении правопорядка и безопасности.
Правоохранители в пределах своей компетенции и законных полномочий будут реагировать на любые проявления нарушений законодательства.
Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады началась акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.
Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.
Активисты установили на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского около 60 палаток.
19 октября стало известно, что партия «Рух нових сил» и депутаты «Самопомочи» будут продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга прекращают протест. Однако Саакашвили заявил, что акция продлится до 7 ноября.
С начала митингов пострадали 6 человек, трое задержаны, открыто 3 уголовных производства.
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