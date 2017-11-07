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В Киеве сгорела машина водителя бывшего министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Кудряшова в Соломенском районе города. По данным источников, это был Audi водителя Пивоварского, на которой периодически его возили. На данный момент непонятно, в результате чего сгорела машина. Рассматриваются версии поджога и короткого замыкания. По словам очевидцев, машина могла сгореть в результате взрыва. 

Сам Пивоварский на вопрос об инциденте пока не ответил.
ForUm

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