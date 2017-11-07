В Одессе в течение ночи спасатели ликвидировали возгорание 18-ти легковых автомобилей, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, 7 ноября в 03:14 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в Овидиопольском районе в пгт Таирово на территории жилого массива «Радужный» возникло возгорание легковых автомобилей. В результате пожара уничтожено 3 и повреждено 6 легковых автомобилей.

В 04:22 поступило сообщение, что в Одессе в Приморском районе на ул. Базарная произошло возгорание автомобилей на уличной стоянке. По прибытию спасателей было установлено возгорание 4-х легковых автомобилей на площади примерно 30 кв.м. В результате пожара огнем уничтожены 2 и повреждены 2 легковых автомобиля. Спасены от уничтожения 6 авто.

В Малиновском районе города на ул. Бабаджаняна угол Рекордной в 05:07 возникло возгорание 5-ти легковых автомобилей на общей площади 25 кв.м.

Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

