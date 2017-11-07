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После аннексии Россией Крыма на материковую часть Украины переехало 3991 из 13468 украинских военнослужащих. Об этом сказано в ответе Министерства обороны Украины на запрос народного депутата Украины Дмитрия Тымчука, копию которого он предоставил Крым.Реалии.

«Сообщаем, что на 1 марта 2014 в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил Украины, дислоцированных на территории АР Крым, проходили службу 13 468 военнослужащих, из них: офицерского состава – 4637 человек, рядового, сержантского и старшинского состава – 8831 человек. На материковую часть Украины прибыл 3991 военнослужащий, из них: офицерского состава – 1649 человек, рядового, сержантского и старшинского состава – 2342 человек», – говорится в документе.

Министерство иностранных дел Украины 3 октября опубликовало заявление, в котором потребовало от России отменить призыв на военную службу в анексированном Крыму.

После аннексии Крыма российские власти четвертый год подряд набирают крымчан в ряды своей армии.  

 

 
ForUm

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